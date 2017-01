Si è addormentato sulla metropolitana di New York per poi risvegliarsi avvolto dalle fiamme. Piotr Olszewski, 30 anni, di origini polacche, stava tornando a casa sua a Brooklyn, lo scorso Venerdì 20 gennaio, quando l'incidente è avvenuto. La polizia ha già individuato l’autore della folle bravata: il 18enne Christopher Jackson, che si sarebbe messo a ridere dopo aver visto il povero uomo Olszewski precipitarsi giù dal treno nel tentativo di far spegnere le fiamme alla fermata di Court Square nel Queens. Olszewski ha subito ustioni di secondo grado alle mani e braccia, ma non è grave.

“Da questa parte, la pelle non c'è più" ha detto Olszewski indicando una zona del corpo bruciata in un’intervista a CBS2. "Stavo urlando dal dolore e lui si godeva lo spettacolo. Era ancora lì vicino a me” ha detto l’uomo, in riferimento al 18enne che ha appiccato il fuoco su di lui. “Spero che vada in carcere così da evitare che altre persone diventino sue vittime” ha aggiunto. Secondo i documenti del tribunale, Jackson si sarebbe reso protagonista di altri episodi analoghi in passato, anche se meno gravi. In particolare, avrebbe dato alle fiamme un bidone della spazzatura al Queens Vocational and Technical High School sempre nella zona del Queens e in altri due luoghi del quartiere newyorkese nel mese di ottobre. “Sapevo che andare in metropolitana non era sicuro. La gente viene spinta sui binari. Sapete cosa intendo? Ci sono accoltellamenti, rapine. Io invece ho preso fuoco. E’ ridicolo” ha detto ancora Piotr nell’intervista. “Non ho più il coraggio di salire in metro”.