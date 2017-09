Come era abituato a fare spesso, si era addormentato sul divano del salotto di casa sua con accanto il suo fidato cane di famiglia, un piccolo Chihuahua a cui è affezionato, ma per sua sfortuna durante il sonno l'animale si è accanito sul suo piede mangiucchiandogli l'alluce come fosse un giocattolo fino a ridurlo in brandelli. L'assurda storia arriva dall'Australia dove il protagonista dell'episodio, Tom Johnston, ha dovuto sottoporsi all'amputazione del dito del piede in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

L'episodio, avvenuto mercoledì scorso, è stato possibile perché l'uomo dormiva ma soprattutto perché l'anziano soffre di un disturbo cronico che gli ha provocato l'insensibilità ai piedi. Come ha raccontato il genero dell'uomo, un atleta locale che ha rivelato la storia, i problemi di salute della vittima del cane vanno avanti da tempo e stranamente questa non è la prima volta che il cane, chiamato Sabel, prende di mira i suoi piedi.

Due anni fa infatti pare che il cane abbia già tentato di morsicare le dita dei piedi del malcapitato Johnston ma non era arrivato a ridurlo in condizioni disperate come questa volta perché beccato in tempo. Il padrone in quella occasione aveva perdonato il cane continuando a farlo vivere i casa ma questa volta , almeno stando alle dichiarazioni del genero, c'è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e l'animale con ogni probabilità sarà allontanato dalla casa