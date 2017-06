Lekshmi L, una donna indiana, dopo essersi addormentata in veranda si è svegliata con un forte mal di testa. Ad un certo punto ha iniziato ad avvertire anche un formicolio all'orecchio e quindi ha deciso di andare in ospedale. Ed è li che i medici, dopo averla visitata, secondo quando avrebbe riferito la donna al Sun, avrebbero fatto una scoperta shock: Lekshmi aveva un ragno nel suo orecchio. Il ragno, fortunatamente non velenoso, era entrato nel padiglione auricolare della donna.

Gli stessi dottori del Columbia Asia Hospital di Hebbal, sarebbero rimasti senza parole quando si sono accorti del ragno. "È raro vedere un ragno dal vivo che si muove all'interno del canale uditivo di qualcuno" ha dichiarato al Sun uno dei medici che ha curato la donna. La signora invece si è detta spaventata per tutto ciò che le è accaduto. "Dopo aver saputo che avevo un ragno nell'orecchio ero terrorizzata", ha dichiarato infatti Lekshmi, aggiungendo "Sentivo i suoi movimenti, non riuscivo a pensare a nulla se non al dolore acuto che mi provocava".