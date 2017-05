"Mi sembra di aver distrutto la mia vita e tutto quello a cui tenevo. Sono solo un guscio della persona che ero", così una mamma britannica ha raccontato il suo stato d'animo dopo il drammatico episodio della morte in casa della figlioletta di appena 8 settimane. La piccola Sophia è morta schiacciata con la faccia sul cuscino del divano dopo essersi addormentata accanto alla madre. La tragedia è stata scoperta dalla famiglia nella casa di Kingston upon Hull solo la mattina seguente quando il padre della piccola ha svegliato la moglie assopita sul divano scoprendo che la bimba al suo fianco non respirava ed era diventata viola in volto.

Inutili i successivi soccorsi da parte dei sanitari giunti sul posto con un'ambulanza , la piccola aveva smesso di respirare. Secondo a ricostruzione della madre Melissa, la bimba era stata messa a dormire nel lettino da viaggio accanto al divano, ma dopo essersi svegliata durante la notte per la poppata, la donna aveva pensato di poggiarla la suo fianco addormentandosi poco dopo. Infine la terribile scoperta poche ore dopo. Un esame post-mortem condotto dal patologo forense ha trovato il sangue di Sophia raggruppato nel lato sinistro del suo volto ma no ha saputo accertare con certezza l'esatta causa di morte.