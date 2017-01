È stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata un uomo di 30 anni, di origine cilena, che lo scorso sabato pomeriggio ha costretto una 44enne disabile di Bologna a seguirlo nel bagno di un bar della centralissima via Irnerio e l'ha sottoposta ad abusi sessuali. L'aguzzino, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, è stato bloccato dalla polizia poco distante, mentre la vittima è stata accompagnata al Pronto Soccorso per accertamenti di rito e per essere inserita nei programmi sanitari specifici pensati per le donne vittime di violenza.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due si sarebbero conosciuti in un bar del centro di Bologna, dove l'uomo avrebbe offerto alla donna un caffè. Poi, approfittando della confusione e della folla che intanto si era radunata nel locale, l'ha trascinata nel bagno e l'ha violentata. È stato il gestore a insospettirsi di quegli strani movimenti. Avvicinatosi alla porta, ha sentito le urla della vittima e ha lanciato l'allarme chiamando il 113. Il violentatore, riuscito a scappare, è stato però fermato poco distante nei pressi di una fermata dell'autobus, sulla base delle descrizioni fornite dai testimoni, ed è stato subito arrestato.