Corrado Rosset, l’uomo di 73 anni che si è barricato in casa dopo che è stato trovato il corpo senza vita del fratello Calisto, risulta indagato per omicidio. Il pm Federico Facchin ha disposto nei suoi confronti il decreto di fermo per gravi indizi di colpevolezza. L'ipotesi di reato è omicidio volontario con l'aggravante di averlo commesso nei confronti di un congiunto. Rosset è stato accompagnato e ricoverato al reparto di psichiatria dell'ospedale di Pordenone. Da quanto ricostruito, il settantratreenne avrebbe ucciso con alcune coltellate alla gola il fratello Callisto al termine dell'ennesima lite avvenuta lunedì scorso a Tiezzo di Azzano Decimo, nella provincia di Pordenone. La vittima è stata trovata riversa in un bagno di sangue con una profonda ferita alla gola. Secondo gli inquirenti, l’assassino non è entrato in casa. Il delitto si è consumato in pochi minuti, all’esterno della villetta bifamiliare in via Fossadella.

Si era chiuso in casa dopo la morte del fratello – Quando è stato scoperto il corpo senza vita dell’uomo, suo fratello si è barricato in casa rifiutando di aprire la porta ai carabinieri che erano andati a parlare con lui. “So già perché siete venuti qua, ma non ho niente da dire”, è quanto avrebbe detto – con un forcone in mano – Corrado Rosset ai carabinieri di Azzano Decimo che hanno bussato alla sua porta lunedì pomeriggio. L’uomo si è arreso solo dopo diverse ore, quando in seguito a un blitz i carabinieri lo hanno prelevato e portato in caserma. Almeno fino a questo momento Corrado Rosset, che come raccontano i quotidiani locali è un uomo abituato alla solitudine e che da tempo non aveva rapporti con i suoi familiari, non avrebbe comunque ammesso sue eventuali responsabilità nel delitto del fratello. L’arma del delitto, probabilmente una britola, ancora non è stata recuperata.