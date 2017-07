in foto: Molly McLaren e il fidanzato Joshua (Facebook).

L'ha sgozzata nel parcheggio di un centro commerciale affollato per motivi che gli inquirenti stanno ancora cercando di capire. L'ultimo caso di femminicidio arriva direttamente dalla Gran Bretagna, dove alla fine della scorsa settimana Molly McLaren, studentessa 23enne dell'Università di Kent, a Sud Est di Londra, è stata ammazzata dall'uomo che amava. I numerosi testimoni del delitto hanno raccontato una scena terribile. Le forze dell'ordine hanno immediatamente fermato l'ex fidanzato della vittima, il 25enne Joshua Stimpson, che è stato arrestato con l'accusa di omicidio. La ragazza aveva un lavoro part time come barista al Dockside Outlet Center di Chatham, dove si è consumata la tragedia.

Molly era seduta sul sedile posteriore di una Citroen C1 nera quando è stata improvvisamente attaccata dal suo aguzzino. I presenti hanno dichiarato alla polizia che l'uomo l'ha prima rinchiusa nella vettura e poi le ha tagliato la gola quando lei ha cominciato a urlare per chiedere aiuto e a suonare il clacson. L'ha pugnalata fin quando la ragazza non è deceduta. Poi è scappato via, con le mani e la maglietta sporche di sangue. I due avevano una relazione dallo scorso mese di dicembre, ufficializzata attraverso i social network, ma era finita dopo qualche mese. Prima dell'omicidio, la vittima aveva denunciato alle forze dell'ordine gli strani comportamenti del suo ex compagno.

Joshua Stimpson comparirà davanti ai giudici all'inizio della prossima settimana, rimanendo finora in custodia cautelare. Intanto, la famiglia di Molly non riesce a darsi pace, così come i suoi colleghi di lavoro. "Non riesco a credere a quello che è successo. Addio alla più bella ragazza che abbia mai incontrato e la più amata dai clienti", ha scritto uno di loro su Twitter. Il padre della ragazza, Douglas, ha dichiarato alla stampa locale che "è distrutto dalla perdita della sua meravigliosa figlia". Le indagini delle forze dell'ordine continuano per fare chiarezza su una vicenda che ha ancora troppi interrogativi da risolvere.