Jorge Edson Tavares, l’uomo accusato di aver sfregiato con l’acido Gessica Notaro, resta in carcere. Il gip del tribunale di Rimini Vinicio Cantarini si è riservato la decisione sull'arresto, ma intanto l’uomo – ventinovenne originario di Capo Verde ed ex fidanzato della vittima – resta in cella accusato di lesioni aggravate. Da parte sua Tavares, difeso dall’avvocato Andrea Tura, nel corso dell’interrogatorio ha negato le sue responsabilità ribadendo che la sera dell'aggressione si sarebbe trovato a Cattolica con un'altra donna. Questa donna però non ha saputo indicare con esattezza gli orari facendo quindi vacillare la dichiarazione del ventinovenne. L’uomo stesso, da quanto si è appreso, sarebbe stato poco preciso nel rispondere alle domande. Quando gli hanno detto che dopo l'agguato Gessica Notaro ha fatto subito il suo nome lui si è limitato a dire “impossibile, non sono stato io”. Dopodiché sarebbe rimasto in silenzio. In casa del capoverdiano la polizia ha sequestrato dei flaconi contenenti sostanze per sturare gli scarichi: le analisi accerteranno se si tratta del liquido gettato in faccia alla giovane riminese per sfregiarla.

Migliorano le condizioni di Gessica Notaro.

Intanto fortunatamente migliorano le condizioni di Gessica Notaro. La giovane si trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto Grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena. Per quanto riguarda i problemi alla vista, un occhio non ha subito lesioni importanti mentre sull'altro i medici non si sbilanciano ancora. È necessario aspettare ancora qualche giorno per stabilire i danni subiti. Tanti i messaggi di solidarietà che stanno arrivando alla ragazza sfregiata con l’acido e per lei e per le altre donne vittime di violenza lunedì a Rimini è stata organizzata un’iniziativa per le 18.30. “È per te Gessica”, il nome dato all’iniziativa promossa dal Comune e dal Centro antiviolenza Rompi il Silenzio: “Un momento comune, aperto a tutta la cittadinanza – ha spiegato l'Amministrazione cittadina – perché la violenza contro le donne, che si nutre di indifferenza e di rassegnazione, non deve passare sotto silenzio, perché la ferita di Gessica è una ferita all'intera collettività riminese”.