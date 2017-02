La faccia non viene mai inquadrata. Ma la voce è quella di una persona felice. A un mese dall’aggressione con l’acido subita sotto casa, Gessica Notaro ha deciso di parlare per la prima volta. L’ha fatto con un breve filmato, girato dal suo produttore Mauro Catalini nella stanza d’ospedale dell’ospedale ‘Bufalini’ dov’è ricoverata dalla notte del 10 gennaio, e poi pubblicato su Facebook. "La strada è lunga ma teniamo duro. Io cerco di essere positiva, mi state dando una carica incredibile, non vi ringrazierò mai abbastanza" dice la giovane, dal letto del nosocomio di Cesena. Finora Gessica si è sottoposta a due interventi alla pelle, la settimana dovrà essere invece operata all’occhio. “Cerco di essere positiva. Voglio solo dirvi che mi state dando una carica incredibile, non vi ringrazierò mai abbastanza” dice ancora la ragazza nel video.

Il suo aggressore, l’ex compagno Edson Tavares, è ancora rinchiuso nel carcere di Forlì. L'uomo deve rispondere di lesioni gravi per aver lanciato della sostanza urticante sul volto della giovane. Secondo gli inquirenti, il giovane avrebbe agito perché accecato dalla gelosia, incapace di accettare la fine della storia d’amore con la ragazza. Tavares mesi fa aveva peraltro ricevuto un provvedimento di ammonimento del Questore di Rimini per comportamenti vessatori nei confronti di Gessica. La ragazza aveva legato il suo nome anche alla vittoria all’edizione 2007 di Miss Romagna e nello stesso anno aveva partecipato anche al concorso nazionale di Miss Italia. Successivamente era apparsa in diverse trasmissioni tv come cantante e ballerina in Rai ("Quelli Che Il Calcio") e a Mediaset ("Amici"). Era stata anche presentatrice-valletta ai Wind Music Awards all'Arena Di Verona. Negli ultimi tempi ha invece lavorato come addestratore e speaker all'Acquario di Rimini.