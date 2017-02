"É passata solo una settimana dall' intervento all' occhio sinistro, i dottori dicono che è andato tutto bene, però ancora non so dirvi se riesco a vedere meglio di prima perché l'occhio dovrà rimanere chiuso e bendato per un bel po' di tempo. forse addirittura per un paio di mesi". E’ un nuovo buon aggiornamento quello che Gessica Notaro, la 28enne riminese sfregiata con l'acido dall’ex compagno la notte del 10 gennaio, riferisce a chi la segue su Facebook. La giovane scrive ancora dal letto dell'ospedale ‘Bufalini' di Cesena dove è ricoverata ormai da una quarantina di giorni.

La ex Miss Romagna, dopo il video del 9 febbraio scorso, ha deciso di affidarsi ancora una volta ai social network per spiegare che ne avrà ancora per quale mese. Per questo la ragazza spiega che "non riuscirò a rispondere a tutti i vostri messaggi.. ci ho provato ma è un enorme sforzo per l'occhio destro" e ringrazia tutti "per i bellissimi messaggi". Poi il ringraziamento a chi continua a mandarle messaggi di sostegno: “In una circostanza così assurda – scrive ancora – mi state regalando delle emozioni veramente forti. Vi voglio tanto bene".

Le ferite provocate dall’acido stanno quindi migliorando. Gessica è già stata sottoposta a diversi interventi chirurgici per la ricostruzione della pelle nei punti più segnati, la fronte e la tempia sinistra, e soprattutto all’occhio sinistro. La speranza è che possa tornare a vedere come prima. Al suo capezzale sono andati anche i sindaci di Rimini e Cesena, il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e Maria Elena Boschi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Per l'aggressione è in carcere a Folrì, Edson Tavares, il suo ex fidanzato. L’uomo si è sempre dichiarato innocente.