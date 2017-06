Gessica Notaro, la 28enne riminese sfregiata con l'acido il 10 gennaio, avrà bisogno di un nuovo trapianto di cornea. Nonostante le cure e i tre interventi già subiti (oltre ad un paio di ricostruzione della pelle) la ragazza continua a non vedere bene dall’occhio sinistro, quello rimasto più lesionato durante l’aggressione subita dal suo ex Edson ‘Eddy' Tavares, 29enne di Capo Verde. “Purtroppo il recupero è molto lento e problematico – dice al Resto del Carlino il suo agente, Mauro Catalini – E’ molto difficile dire oggi quando e come potrà tornare a vedere. Dall'ospedale ‘Bufalini’ fanno sapere che la cornea rischia di perforarsi e a quel punto si dovrà ricorrere al trapianto.

E nonostante le cicatrici lasciate dal bestiale agguato e i problemi alla vista, Gessica non molla. La ragazza – modella, showgirl e cantante, con un disco già pronto per la distribuzione – tornerà presto nel suo Delfinario di Rimini, dove ha lavorato negli ultimi anni e dove lo staff le ha proposto di presentare gli spettacoli serali all’Acquario. Tra un mese dovrebbero riprendere le udienze per il processo di stalking contro Tavares, mentre per l'agguato con l'acido gli avvocati dell'ex hanno chiesto il rito abbreviato. Inoltre hanno richiesto una perizia sui danni fisici subiti da Gessica, e un’altra sulle macchie di sostanze corrosive trovate sui vestiti di Tavares, per verificare se siano compatibili con il tipo di acido lanciato contro la ragazza. Se le richieste saranno accolte dai magistrati, potrebbe slittare l’inizio del processo.