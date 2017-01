"Due giorni difficili e bui ma oggi finalmente torna a splendere il sole sia fuori che dentro di me! Non vedo l'ora di riprendere in mano la mia vita". E’ un messaggio finalmente gioioso quello che Gessica Notaro, la 27enne sfregiata con l'acido a Rimini il 10 gennaio, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook. Amici, famiglia, musica e i miei tanto amati animali. Vi voglio bene”, prosegue ancora la giovane. Chi le vuole bene sta anche pensando ad una manifestazione di solidarietà per lei, nell’ottica di sensibilizzazione contro la violenza sulle donna. Evento che sarà celebrato a Rimini ma potrebbe allargarsi in tutta Italia. I familiari di Gessica hanno anche incontrato Lucia Annibali, l’avvocatessa di Pesaro rimasta sfregiata con l’acido in un agguato commissionato dal suo ex fidanzato.

Dopo essere stata operata alla pelle del viso, Gessica dovrà affrontare un'operazione all'occhio sinistro, danneggiato dall'aggressione, e potrebbe essere necessario un trapianto di cornea: "Purtroppo l’operazione sarà inevitabile – spiega il suo produttore e manager Mauro Catalini al Resto del Carlino – ed è molto probabile che Gessica venga sottoposta a un trapianto di cornea. Lo capiremo nelle prossime ore, siamo in attesa degli ultimi consulti da parte dei medici”. Gessica è stata visitata anche da un importante specialista, e purtroppo “senza un’operazione all’occhio – continua Catalini – è ormai escluso che possa tornare a recuperare la vista”.

Per l’aggressione a Gessica è stato arrestato l'ex fidanzato, di Capo Verde, che però si proclama innocente. Gli inquirenti stanno lavorando alle immagini videocamera di sorveglianza del palazzo vicino, anche con l’aiuto degli specialisti del Ris di Parma, che andranno anche nel carcere di Forlì, dove è detenuto l'ex, e all'ospedale Bufalini di Cesena, dove la 27enne è ricoverata, per una perizia antropometrica che sarà comparata con i fotogrammi della scena.