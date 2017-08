Qualche giorno fa Kaley, 14enne della Louisiana, stava parlando in videochat con un'amica. L’argomento di discussione era la bellezza del cantante di una boyband locale e, per scommessa, la teenager ha detto che per lui si sarebbe persino messa un martello in bocca. E così ha fatto: peccato però che non è più riuscita ad estrarre l’utensile. Una scena a cui la sua amica non ha saputo resistere, facendo prima degli screen e poi condividendoli sui social network facendo diventare le immagini virale.

Secondo quanto scrive il Daily Mail, la 14enne, dopo l’ilarità iniziale ha cominciato a preoccuparsi seriamente della situazione, tanto da chiedere l’intervento della madre. Purtroppo neanche l’intervento di quest’ultima è stato utile. Dopo molti tentativi è riuscita ad estrarre il martello, ma la madre ha deciso di sequestrare la cassetta degli attrezzi. Kaley però ha ottenuto la sua popolarità sui social network, a cui molte ragazzine aspirano. Anche se non siamo certi che fosse proprio questo il modo in cui volesse guadagnarsela.