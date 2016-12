Anche i comunisti vincono. No, non le elezioni, evento che sarebbe più unico che raro, bensì la lotteria: è accaduto in Spagna, nella cittadina di Pinos Puente, nei pressi di Granada, dove i militanti della locale sezione del Partito Comunista – delusi per l'andamento delle ultime elezioni politiche e con la prospettiva di un nuovo, lungo, governo Rajoy – hanno tentato la sorte ed acquistato decine di biglietti della lotteria di Natale, redistribuendoli poi tra gli iscritti e i simpatizzanti ticket con lo stesso identico numero: 4536. Ebbene, proprio quel numero è risultato il vincitore del secondo premio, pari a 1.250.000 euro. Moltiplicato per le serie vendute, alla piccola località andalusa sono andati 56 milioni di euro. Eppure quel numero di serie era stato scelto proprio per ragioni scaramantiche: nel maggio del 1936 (5 e 36) il Fronte popolare, coalizione della sinistra spagnola, vinse le elezioni con un ampio margine sulle destre.

Stando a quanto rivelano i giornali spagnoli 32 biglietti vincenti sono stati acquistati proprio da militanti comunisti, che in quella regione sono prevalentemente lavoratori, precari e disoccupati. Ciascuno di loro si è ritrovano improvvisamente milionario, e ciascuno di loro ha fatto sapere di essere pronto a destinare parte della vincita a persone in gravi difficoltà economiche, nel pieno rispetto della massima "a ciascuno secondo i suoi bisogno, da ciascuno secondo le sue possibilità". Izquierda Unida, coalizione della sinistra radicale spagnola a cui appartiene anche il Partito Comunista, si è affrettata a congratularsi con i vincitori ricordando che, volendo, avrebbero potuto effettuare una donazione alle sempre più povere casse dell'organizzazione politica.

A Madrid, nel frattempo, è stato aggiudicato il "gordo", ovvero il primo premio della lotteria di Natale, di quasi 4 milioni di euro. Una decina di impiegati della sede nazionale del Partito Socialista hanno acquistato un decimo del biglietto vincente numero 66513, assicurandosi 400mila euro a testa.