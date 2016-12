In un futuro non troppo lontano gli esseri umani avranno la possibilità di accoppiarsi con dei robot. E' quanto sostengono numerosi scienziati, tra i quali il professor Oliver Bendel, docente della University of Applied Sciences and Arts di Basilea, che due giorni fa è stato relatore al convegno Love and Sex and Robots ed ha illustrato pro e contro delle cosiddette "macchine del sesso" che tra qualche tempo potrebbero sostituire uomini e donne in carne ed ossa, pur presentando – come è ovvio che sia – dei limiti assolutamente non risolvibili: "I robot sono potenzialmente infaticabili. Ciò potrebbe avere un effetto a catena per il partner umano di un robot. Se la macchina prolunga eccessivamente lo sforzo umano, si riduce la possibilità umana del sesso”, ha sostenuto Bendel, in un discorso intitolato ‘Sex Robot visto dal punto di vista etico della macchina”.

La domanda può apparire strana: i sex robot devono possedere una moralità? Possono, cioè, essere programmati per soddisfare richieste specifiche e addirittura "invogliare" i consumatori che ne usufruiscono? Secondo Bendel la tecnologia applicata alla robotica sta facendo passi da gigante, come dimostra un’aspirapolvere “coccinella-friendly” capace di pulire i pavimenti, ma salvare coccinelle e altri piccoli insetti, come se fosse dotato di un'etica. L'intento degli scienziati, quindi, sembra essere quello di applicare le stesse tecnologie ai robot del sesso.