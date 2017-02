Come reagireste se il vostro compagno/a vi dicesse che a letto siete una frana, arrivando a definirvi addirittura “un topo”? Ebbene, un 42enne della Florida è stato arrestato all'inizio di questo mese dopo aver picchiato la sua ragazza con un sex-toy nell’ambito di un incidente legata al sesso. Eric Pritsch, di Marin County, in Florida, avrebbe malmenato la sua compagna 58enne dopo che questo ultima lo avrebbe chiamato "topo", citando la sua "incapacità a letto", hanno spiegato le autorità. “Pritsch le ha lanciato un vibratore contro e poi l’ha colpita con un pugno in faccia perché, mentre facevano sesso, gli avrebbe detto: ‘Tu non sei un uomo, sei un topo’”, è quanto riferisce la polizia.

Dopo essere stata aggredita, la donna è fuggita di casa e ha chiamato il 911. “Credo che fosse ubriaca al momento dell’aggressione perché puzzava d’alcol” ha spiegato l’agente di sesso femminile intervenuta. “Mi ha detto di essere stata anche colpita alla schiena da un sex toy e da una corda” ha aggiunto. Tuttavia, quando la donna è stata condanna al pronto soccorso, non sarebbe stati rilevati segni di lacerazioni o di altre ferite. Anche se la mascella della donna sembrava essere gonfia, come colpita effettivamente da un pugno. Da parte sua, il 42enne ha ammesso di essere molto ubriaco quando sono avvenuti i fatti, ma nega di aver picchiato la sua compagna. Le forze dell'ordine stanno ancora indagando sulla vicenda, per questo motivo Pritsch resta ancora sotto la custodia della polizia.