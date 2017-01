Erano stati sorpresi a fare sesso in aperta campagna all’interno di un pullman. Sul posto di lavoro e nell’orario di lavoro, lui infatti autista, lei controllore dell’Amtab di Bari. Una storia che risale al 2014, e che aveva portato entrambi al licenziamento da parte dell’azienda che, fra l’altro, aveva chiesto l’intervento dei militari proprio per chiarire come lavorassero i due. Ora però il giudice del lavoro ha riammesso lui, che aveva impugnato il provvedimento e che comunque ora lavora in ufficio. La notizia è riporta dal Corriere del Mezzogiorno. Al di là della tresca a luci rosse, i protagonisti di questa storia, avrebbero anche assunto comportamenti poco trasparenti nei confronti dell’azienda.

Sempre secondo quanto scrive Serena Russo nel suo pezzo, l’uomo, in diverse occasioni, avrebbe sostituito (senza mai comunicarlo al personale) la collega-compagna nelle corse. Alla fine i vertici dell’Amtab cacciano sia l’autista che il controllore. Corse saltate e soste troppo lunghe ai capolinea: saranno queste le motivazioni della massima sanzione disciplinare. Ma il licenziamento viene impugnato dall’ex dipendente. Inizialmente non ottiene gli effetti sperati: sarà il giudice del secondo reclamo a imporre una conciliazione: lo scorso dicembre, l’uomo viene nuovamente assunto dall’azienda, a una serie di condizioni (gli verrà applicata la sanzione immediatamente inferiore al licenziamento). “Noi lo abbiamo assunto – dichiara il presidente della municipalizzata, Nicola Marzulli –, ma verificheremo”.