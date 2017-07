Quando ha chiamato Uber per avere un passaggio in macchina non avrebbe mai immaginato di vivere uno dei momenti più "infernali della sua vita". È quanto successo a Aner Manuel che lo scorso 16 luglio è stato protagonista, suo malgrado, di un episodio scandaloso avvenuto a Chicago, e che ha ripreso con il suo smartphone, postandone il video sui social network. Le immagini mostrano un uomo alla guida di una vettura intento a scambiare effusioni con una donna, che però ben presto si trasformano in qualcosa di decisamente più spinto. La ragazza, che a quanto pare è una prostituta, pratica del sesso orale all’autista, con l'auto ancora in movimento. Il tutto davanti agli occhi increduli del passeggero che ha dovuto assistere alla scena imbarazzante.

Il filmato choc pubblicato da Aner Manuel ha immediatamente fatto il giro del web, indignando centinaia di migliaia di utenti. "È stato un viaggio infernale, e l'azienda non ha saputo neanche darmi una risposta degna di chiamarsi tale". Oltre il danno, infatti, anche la beffa: il ragazzo ha ricevuto solo un risarcimento con un credito di 10 dollari, il che lo ha convinto a rendere pubblico il video. Il passeggero ha anche spiegato di non aver prenotato una corsa collettiva e che, salendo sull’auto, intorno alle tre del mattino, aveva pensato che la donna fosse una familiare dell'autista, e ha capito solo in seguito che si trattasse di una prostituta. Intanto, Uber ha reso noto di aver allontanato l'autista in questione e di averne rimosso l'accesso.