Rivelazione imbarazzante sui media per l'esercito britannico. Ai soldati di Sua Maestà dispiegati a Tallinn nel 2014, il ministero della Difesa ha fornito una guida finanziata dai contribuenti sui locali di spogliarelliste. Le truppe hanno ricevuto un opuscolo con tanto di consigli su quali locali offrivano le ballerine più carine. L'esercito ha anche dato consigli sulle mance da dare alle ragazze (dai 5 ai 20 euro), preferibilmente in contanti, e se erano disponibili per incontri in privato. L'opuscolo, dal titolo ‘Guida di Tallinn per gli alleati‘, è stato distribuito ai soldati impegnati nell'esercitazione Nato, ‘Operation Steadfast Javelin', in Estonia, cui forniva informazioni sui tre principali locali di spogliarelliste e sulla vita notturna di Tallinn in generale. Il ministero della Difesa, riferisce la Bbc online, non ha voluto commentare sulla guida, limitandosi a dire che i consigli per "rimanere sicuri" sono di routine per le truppe di sua Maestà impegnate all'estero.

La guida comprendeva altri consigli per la vita notturna, come quello di coprire le bottiglie di alcolici quando si beve per strada per evitare di incorrere in multe da parte della polizia locale. Poi consigli su pub e negozi, compreso quello dove si vende un liquore finlandese "forte come un sonnifero", conclude la guida.