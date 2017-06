Quando la passione è travolgente magari accompagnata da qualche dose di alcol non ci si ferma davanti a nulla. È quello che si può intuire da un video ripreso da alcuni passanti in una trafficata strada di Londra e che immortala le gesta di una audace coppia i focosi amanti intenti in un rapporto sessuale in strada davanti a tutti. I due non sembrano per nulla intimoriti dal fatto di trovarsi proprio davanti all'entrata di un locale della capitale londinese dove c'è un via vai di gente e proseguono nel loro amplesso come se nulla fosse.

A render la scena ancora più incredibile il fatto che le perone di passaggi urlino e li filmino coi cellulari a pochi metri. C'è chi si mete in posa davanti a loro per uno scatto singolare e chi semplicemente se la ride. Poi l'episodio diventa addirittura grottesco quando arrivano a completare lo scenario un suonatore ambulante di fisarmonica che crea un sottofondo musicale ai due manti ma viene completamente ignorato dalla coppia che preferisce continuare la sua prestazione amorosa.