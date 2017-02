Affacciarsi al balcone per stendere il bucato e ritrovarsi davanti una coppia intenta a fare sesso in pieno giorno incurante degli atri. È quanto capitato ad una giovane mamma inglese che ha deciso di fotografare la scena col telefono e di pubblicare poi gli scatti online per denunciare l'accaduto. Come lei stesso ha raccontato ai media britannici, del resto non era la prima volta che si imbatteva in una scena simile e quindi per cercare di porre fine alla spiacevole situazione ha deciso di rendere pubblici gli scatti in modo da scongiurare altri casi.

Secondo il suo racconto, la coppia inizialmente sembrava essersi messa sotto un ponticello di fronte casa per ripararsi dalla pioggia ma poi i due hanno iniziato a baciarsi e infine hanno consumato un rapporto sessuale. "Ero lì a stendere il bucato quando li ho visti, son rimasta sotto shock, sono stati li per circa 15 minuti" ha rivelato la donna che abita a Bridgwater, nel Somerset. "La mia porta d'ingresso si trova di fronte al ponte che è letteralmente sotto la mia finestra. Inoltre ci sono un centinaio di altre case nei dintorni. Devi essere stupido per pensare di poter avere rapporti sessuali senza essere visto" ha aggiunto la donna, concludendo: "È un comportamento molto irrispettoso. Io ho due bambini piccoli e se avessero visto la scena mi sarei arrabbiata seriamente".