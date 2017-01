Stavano percorrendo l’autostrada Voltri-Sempione in direzione di Alessandria quando hanno deciso di fermarsi nella piazzola di Sillavengo, nella provincia di Novara, non tanto per riposarsi quanto per lasciarsi andare in una vera e propria “performance” che ha attirato le attenzioni di altri automobilisti di passaggio. I due amanti, uno di Torino e l’altro di Novara, hanno iniziato a fare sesso in pieno giorno, a quanto pare all’esterno della loro vettura, in quella che da tempo è considerata un’area tra le preferite per gli incontri tanto da essere segnalata sui siti per scambisti come una delle più frequentate d’Italia. Come raccontano i quotidiani locali, in quel momento il tratto dell’autostrada era controllato da una pattuglia della stradale di Romagnano Sesia che si è insospettita perché ha visto che altri automobilisti segnalavano coi lampeggianti che c’era qualcosa di strano.

Denunciati per atti osceni in luogo pubblico e multati – Così gli stessi poliziotti, dopo essersi avvicinati all'area di sosta, si sono trovati davanti i due amanti impegnanti nella loro performance sessuale, incuranti sia del freddo che dei passanti. Qualcuno degli automobilisti avrebbe anche tentato di richiamare i due, ma senza successo. Alla fine la passione è costata cara ai due amanti, che sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico e sanzionati con una multa di diecimila euro a testa.