Si chiama Paolo Ciucci, è un ex commerciante di 60 anni della provincia di Pisa ed è stato incastrato da un servizio di Striscia la Notizia mentre chiede prestazioni sessuali in cambio di una fascia alle partecipanti dei concorsi di bellezza. A smascherarlo è stata proprio una concorrente, complice del tg satirico di Antonio Ricci: la donna ha sollevato il velo su un sistema di presunti favori nei concorsi di bellezza organizzati da Ciucci.

Il tutto ha avuto inizio da una denuncia ricevuta dagli autori della trasmissione Mediaset, che con l'aiuto di una finta concorrente hanno potuto documentare le richieste di Ciucci. Gli organizzatori del concorso di bellezza dopo aver visto il tg satirico hanno revocato a Ciucci il mandato di agente di Miss Mondo. "A seguito dei gravi fatti di cui la direzione nazionale è venuta a conoscenza e che saranno trasmessi all’interno di “Striscia la notizia” su Canale 5 – si legge in una nota degli organizzatori del concorso – la direzione di Miss Mondo Italia, a tutela della propria immagine, della rete professionale che opera su tutto il territorio nazionale, nonché delle concorrenti, ha inteso revocare immediatamente l’incarico di agente regionale della Toscana a Paolo Ciucci. Eventuali altre responsabilità saranno valutate attraverso le vie legali. Risulta difficile controllare appieno le condotte altrui, per questo ringraziamo il contributo di “Striscia la notizia”, già informata dei provvedimenti presi".

Ben presto è arrivata la replica del diretto interessato, Paolo Ciucci: il suo legale ha preparato una diffida per Canale 5 e “Striscia”. "Mi hanno incastrato – spiega Ciucci – Quello che si vede non è la realtà e la concorrente (quella utilizzata come complice da Striscia, ndr) ha vinto la selezione: cioè la ragazza che mi accusa è poi risultata vincitrice anche se non è accaduto nulla tra me e lei".