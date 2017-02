È arrivata una maximulta per due ragazzi che qualche tempo fa erano stati sorpresi mentre in auto a Vicenza si erano lasciati andare alla passione. A riportare la vicenda è il Giornale di Vicenza. I due appassionati amanti – lei è una vicentina di ventiquattro anni e lui un americano di un anno più giovane – intorno alle 16 di un pomeriggio di settembre avevano parcheggiato la loro Citroen C3 lungo via Zamenhof, in città. Si tratta di una zona poco frequentata, ma a due passi dalla strada. Forse fermandosi lì i due giovani pensavano di potersi concedere qualche momento di intimità lontani da occhi indiscreti ma così non è stato e quindi, quando alcuni passanti hanno notato i due ragazzi mezzi nudi in macchina a fare sesso, hanno chiamato i carabinieri. Carabinieri che, intervenendo sul posto, hanno costretto i due amanti a ricomporsi e li hanno identificati. E per i due giovani, accusati di atti osceni in luogo pubblico, è arrivata una multa di diecimila euro a testa.

Un episodio simile di giovani che si lasciano andare alla passione in strada davanti ad altre persone è stato registrato nelle scorse ore anche a Bologna, dove due ragazzi – forse degli studenti – sono stati filmati mentre di notte facevano sesso orale davanti a un portone. A riprendere il loro rapporto due ristoratori evidentemente intenzionati a documentare il degrado di quella zona.