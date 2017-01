Il proibito, si sa, ha sempre il suo fascino e quando si parla di sesso la tentazione di lanciarsi andare è spesso ancora più forte. Ad esempio, non sarebbero pochi (neppure tra i personaggi famosi) coloro che a bordo di un aereo non si limitano a riposare, a leggere un buon libro o a guardare un film, ma preferiscono trascorrere le ore di volo in compagnia di altri passeggeri, magari nascosti nei bagni per fare sesso ad alta quota. Per questi viaggiatori esiste anche un “leggendario” club, il Mile High Club, che sarebbe stato fondato nel lontano 1916 dal pioniere dell’aviazione Lawrence Sperry, che si dedicò alle sue prodezze amorose in volo dopo aver azionato il pilota automatico.

Le compagnie aeree che offrono “voli romantici” – Da più di un secolo, dunque, il Mile High Club riunisce focosi viaggiatori tanto che da un po’ di tempo ci sono anche delle compagnie aeree che hanno deciso di offrire dei servizi “speciali” a tale categoria. Da quasi 20 anni, ad esempio, la Flamingo Air offre la possibilità di riservare dei posti particolari su alcuni piccoli aerei privati. A bordo il passeggero troverà comodi baldacchini, cioccolato e champagne a un costo di circa 475 dollari. Servizi che probabilmente potranno stuzzicare le fantasie dei passeggeri. Tra le altre, anche la Love Cloud offre voli privati sopra Las Vegas attrezzati con letto, luci soffuse e musica. È anche vero, però, che la vera sfida di un membro del Mile High Club è quella di fare sesso su normali voli di linea, cercando di non farsi scoprire dagli altri passeggeri e membri dell’equipaggio. Pochi però, secondo i dati raccolti dal sito jetcost.it, sono riusciti a realizzare questa fantasia: il 17% dei passeggeri e il 14% del personale di volo.