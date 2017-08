Solo qualche giorno fa uno “scandalo a luci rosse” aveva travolto Venezia, quando un uomo è stato fotografato mentre si aggirava completamente nudo e indisturbato nel centro della città. Uno scatto che è poi finito sui social e ha provocato l’indignazione dei residenti del capoluogo veneto alle prese con le mancanze di rispetto e di decoro di taluni visitatori. Questa volta di uomini senza vestiti per Venezia ne sono stati immortalati ben due, abbracciati sul pontile dell'hotel Europa & Regina sul Canal Grande. Secondo quanto si legge sui quotidiani locali, anche in questo caso i protagonisti dello scatto sarebbero due turisti, forse inglesi, che evidentemente si sono fatti travolgere dalla passione. A notare i due uomini è stato questa mattina presto un trasportatore, costretto a chiedere alla coppia di spostarsi perché doveva scaricare la merce.

Indignazione su Facebook – Lo scatto è stato pubblicato anche sul gruppo Facebook “Mestre mia”: “No comment…Solo un disprezzo assoluto per questa tipologia di turismo che ha invaso la città veneziana a seguito di politiche delle ultime giunte a cominciare da Cacciari costa ed Orsoni …Gli effetti di tali politiche sono devastanti per la città e poi qualcuno si lamenta se la gente si butta dei ponti…Consapevole questo tipo di turismo come questa città sia diventata il nuovo parco giochi per menti mediocri come quelle in foto…Si è perso ogni controllo…e dignità…”, così l’autore del post.