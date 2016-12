In effetti solo 63 donne su oltre 7800 macchinisti è una sproporzione enorme in qualsiasi ambito, per questo dalle Ferrovie italiane hanno deciso di lanciare una grande svolta nelle loro politiche di assunzione dando molto più spazio nei prossimi anni al sesso femminile a bordo delle cabine dei treni. Ad annunciarlo è stato il direttore delle risorse umane del gruppo Ferrovie dello Stato, Mauro Ghilardi, spiegando che già che a partire da gennaio 2017 il gruppo ferroviario inizierà la sua campagna di assunzioni con un occhio di riguardo alle donne nelle posizioni più tecniche.

"Abbiamo deciso che questa sproporzione non può durare a lungo", ha dichiarato Ghilardi, parlando di un piano industriale ambizioso che conta di portare in dieci anni in totale 8mila donne nelle diverse aree delle ferrovie. "Il macchinista forzuto, con grandi baffi, che lavora tra i fumi di una macchina a vapore fa parte di un passato che non tornerà più", ha spiegato il direttore del personale non nascondendo che si tratta anche di dare una diversa immagine del gruppo attraverso i dipendenti.

Una scelta che però, secondo Ghilardi, dovrebbe portare ad un miglioramento anche delle condizioni di lavoro perché ad esempio "se devo spostare un macchinario da 40 chili e so che non ci sono donne al lavoro, non mi impegno a trovare soluzioni ergonomiche accessibili a tutti". Per trovare donne attratte da questo mestiere bisognerà far leva anche sulle prossime generazioni e per questo il piano prevede incontri anche nelle scuole medie per convincere le ragazzine a scegliere gli studi tecnici. Nell'immediato però il piano prevede per cominciare la selezione di un gruppo di dieci ragazze dagli istituti tecnici da inserire nei corsi di formazione Fs per macchinisti.