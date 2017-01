La mancia è una consuetudine negli Stati Uniti dove i camerieri di ristoranti e pub spesso guadagnano meno del salario minimo ma compensano la differenza proprio con i compensi extra da pare dei clienti. Per questo, dopo aver servito con diligenza un tavolo, la giovane cameriera Kelly Carter credeva di ricevere un buona mancia ma quando è andata controllare al tavolo ha fatto un'amara sorpresa . Non solo i clienti non avevano lasciato alcuna mancia ma sullo scontrino avevano scritto: "Servizio ottimo ma non diamo mance ai neri".

Una frase razzista e doppiamente beffarda perché ammette la professionalità della cameriera ma sottolinea la scelta di non concedere la mancia solo per il colore della pelle della donna. Come racconta la bbc, l'episodio è avvenuto sabato scorso in un locale dello stato della Virginia e ha visto come protagonista una giovane coppia bianca che aveva speso poco più di 30 dollari per mangiare complimentandosi anche a voce per il cibo e il servizio. Il gesto ha lasciato amareggiati anche i clienti abituali del posto che per questo hanno deciso di avviare una campagna di raccolta mance per la cameriera riuscendo a raccogliere oltre trecento dollari.