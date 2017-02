Se sei un giovane senza lavoro, in età compresa fra i 18 e 29 anni compiuti e con la voglia di fare una nuova esperienza, per i prossimi mesi c'è la possibilità di trovare un impiego part time e a tempo determinato aiutando gli altri. In queste ore infatti si è aperto il bando per i progetti di Servizio Civile regionale promossi dalla Regione Toscana nell'ambito del programma "Giovanisì". Nel dettaglio si cercano 1021 giovani da impiegare nei vari progetti degli enti che hanno aderito all'iniziativa tra associazioni di volontariato, enti pubblici e cooperative sociali. Il bando, finanziato con il POR FSE 2014/2020 e con scadenza il prossimo 3 marzo, prevede che i giovani selezionati svolgano un periodo di Servizio Civile pari a 8 mesi "presso enti quali associazioni del terzo settore, amministrazioni pubbliche, cooperative, con un contributo mensile di 433,80 euro"

I requisiti per candidarsi sono abbastanza semplici: bisogna essere regolarmente residenti in Italia; avere un'età compresa fra i 18 e 29 anni compiuti; essere inoccupati, inattivi o disoccupati e in possesso di idoneità fisica. Sono esclusi dal progetto e quindi non possono presentare domanda di ammissione, invece, coloro che abbiano già svolto o stiano svolgendo il servizio civile o che abbiano avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo con l’ente che realizza il progetto.

Chi è interessato dovrà registrarsi obbligatoriamente al sito web del progetto che è l'unico canale attraverso il quale può essere compilata la domanda di partecipazione. A quest'ultima poi va allegato il proprio curriculum vitae datato e firmato in forma autografa. Come si legge sullo stesso sito di ‘Giovanisì', "una volta scaduto il bando i giovani che hanno presentato domanda devono rivolgersi direttamente all’ente titolare del progetto prescelto per informazioni sulla tempistica delle selezioni e sui risultati delle stesse".