Buone notizie in arrivo per i giovani italiani. Sono stati infatti pubblicati i nuovi bandi per il Servizio civile per la selezione di 47.529 volontari da impiegare in più di tremila progetti da sviluppare sia in Italia, su base regionale e nazionale, che all'estero. Tutti coloro che sono interessati devono presentare domanda entro e non oltre il prossimo 26 giugno. "Questi numeri – ha sottolienato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti – sono la prova concreta della volontà di rilanciare questo importate istituto del nostro Paese che suscita grande interesse tra i ragazzi pronti a mettersi in gioco per questa esperienza di crescita umana, di impegno solidale e di cittadinanza attiva di alto valore morale e sociale". Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili per coloro che sono interessati ai bandi, dai requisiti ai posti previsti.

Requisiti per partecipare ai bandi del Servizio civile.

Possono presentare domanda per partecipare alla selezione degli oltre 47mila volontari

coloro di età compresa tra i 18 e i 28 anni;

con cittadinanza europea o non comunitaria, con posizione regolare rispetto alle norme che regolano il soggiorno in Italia;

assenza di condanne penali a proprio carico;

non essere già impegnati nella realizzazione di progetti di Sevizio Civile con il Programma garanzia Giovani;

non prestare o avere già prestato Servizio Civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, e non averlo interrotto prima della scadenza prevista;

non avere rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo con l'ente che realizza il progetto prescelto, e non averne avuti nell'ultimo anno, di durata superiore a 3 mesi. Per ulteriori competenze richieste ai candidati, si consiglia di controllare quanto indicato dagli enti proponenti i progetti per i quali è possibile effettuare il volontariato.

Come e quando presentare la domanda.

Tutti coloro che sono interessati, possono inviare la propria candidatura entro e non oltre le ore 14:00 di lunedì 26 giugno 2017. Le domande devono essere redatte secondo l'apposita modulistica allegata ai bandi, disponibile online sul sito internet del Servizio civile, e consegnate direttamente all'ente che realizza il progetto per il quale si intende partecipare. Lo si può fare o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), o a mezzo Raccomandata A/R o infine possono essere consegnate a mano. Si ricorda, inoltre, che è possibile presentare una sola richiesta tra tutti i bandi disponibili.

Durata e retribuzione del Servizio Civile.

Tutti i progetti selezionati avranno una durata di 12 mesi e la retribuzione prevista per ciascun volontario è di minimo 433,80 euro al mese. L'orario di servizio è indicato sempre dall'ente promotore del progetto, ma non inferiore alle 30 ore settimanali. Al termine del periodo concordato verrà rilasciato un attestato di fine servizio, utile per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Selezione e graduatoria: come funziona.

Tutti coloro che presenteranno domanda per il Servizio civile dovranno sostenere una selezione che sarà effettuata direttamente dall'Ente che realizza il progetto attraverso un colloquio attitudinale. Non c'è bisogno, dunque, di una preparazione particolare ma si consiglia di informarsi bene sulle attività che generalmente propone l'ente che propone il progetto prescelto. Chi non si presenta è automaticamente escluso dalla graduatoria finale. I titoli posseduti dal candidato, allegati alla domanda di partecipazione, sono valutati in relazione al progetto per il quale intende concorrere. Al termine delle selezioni, verrà redatto un elenco provvisorio degli idonei ancora una volta da parte dei singoli enti. Sono dichiarati non idonei a prestare servizio civile i candidati che abbiano ottenuto in sede di colloquio un punteggio inferiore a 36/60, qualora non sia stato adottato un criterio diverso in sede di accreditamento.

La banca dati dei progetti: tutti i posti disponibili.

I ragazzi under28 interessati potranno scegliere tra 1.887 progetti (di cui 94 all'estero) presentati dagli Enti inseriti nell'Albo nazionale e tra 2.907 progetti regionali e nelle provincie autonome. Sul sito ufficiale del Servizio civile è anche disponibile una banca dati telematica in cui è possibile accedere all'elenco dei progetti disponibili selezionando il paese in cui si desidera andare oppure, restando in Italia, la regione e la provincia. Si può effettuare anche una ricerca tematica, con la denominazione del progetto per il quale si intende concorrere o utilizzando gli altri filtri di ricerca disponibili.