Nell’ultima riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles, i ministri delle Finanze della Ue si erano trovati d’accordo nell’esprimere “forti preoccupazioni” sul rapporto fra debito e Pil dell’Italia, tanto che nella conferenza stampa conclusiva il presidente Dijsselbloem aveva invitato il nostro Governo a “prendere le misure necessarie per assicurare che il bilancio sia in linea con le regole”.

Quell’invito sarebbe ora diventato una richiesta esplicita, stando a quanto racconta Repubblica, che parla di un imminente intervento del Governo per correggere i conti pubblici. Tutto ruota intorno a uno 0,2 percento di Pil, che servirebbe a riportare l’Italia nei binari “consentiti” dalla Ue, a prescindere dalla flessibilità aggiuntiva di cui il nostro Paese ha potuto beneficiare a causa delle spese per l’emergenza migranti e per il post terremoto. Tradotto: servono 3,4 miliardi di euro, che possono essere recuperati solo per il tramite di una nuova manovra finanziaria.

Spiega D’Argenio su Repubblica

Secondo le previsioni economiche pubblicate lo scorso autunno da Bruxelles, infatti, il deficit italiano viaggerà intorno al 2,4 per cento del Pil, due decimali al di sopra del target concordato a Bratislava e di quello che la Commissione considera il tetto massimo per evitare una micidiale bocciatura dell’Italia da parte dell’Eurogruppo, il tavolo dei ministri delle Finanze della moneta unica dominato dai rigoristi Dijsselbloem e Schaeuble. Un giudizio questa volta condiviso da tutti a Bruxelles, dalle colombe come Juncker e il suo responsabile agli Affari economici Pierre Moscovici fino ai falchi come i vicepresidenti della Commissione Katainen e Dombrovskis. Concordi nel voler scartare il rischio di essere sconfessati dall’Eurogruppo con il risultato di far precipitare comunque l’Italia in procedura d’infrazione e di distruggere la credibilità di Juncker e dell’intera Commissione.

Per ora da via XX settembre nessun commento ufficiale, ma non è escluso che nelle prossime ore possa essere lo stesso Padoan a fare chiarezza. del resto, ai tempi del Governo Renzi, il ministro dell’Economia aveva sempre smentito la necessità di una manovra correttiva e l’allora Presidente del Consiglio aveva ribadito il diritto del nostro Paese a usufruire di “quella flessibilità concessa in passato ad altri”.