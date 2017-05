Commentando il tentativo di stupro da parte di un cittadino iracheno richiedente asilo a danno di una ragazza minorenne, accaduto lo scorso 9 maggio a Trieste, il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, ha dichiarato: "La violenza sessuale è un atto odioso e schifoso sempre, ma risulta socialmente e moralmente ancor più inaccettabile quando è compiuto da chi chiede e ottiene accoglienza nel nostro Paese", la frase ha scatenato accesissime polemiche e la presidente della Regione è stata accusata di dividere le violenze sessuali in "stupri di serie A e serie B" nel tentativo di "strizzare un occhio agli elettori della Lega". La dichiarazione di Serracchiani, contenuta in un comunicato stampa rilasciato dalla presidente la sera del 10 maggio scorso, ha cominciato a diventare virale dopo qualche ora. Su Twitter, nel corso della mattinata del 12 maggio, il caso Serracchiani è diventato nel giro di pochissime ore il trend più caldo della giornata e le proteste contro la governatrice della Regione Friuli Venezia Giulia non accennano a scemare.

"In casi come questi riesco a capire il senso di rigetto che si può provare verso individui che commettono crimini così sordidi. Sono convinta che l'obbligo dell'accoglienza umanitaria non possa essere disgiunto da un altrettanto obbligatorio senso di giustizia, da esercitare contro chi rompe un patto di accoglienza. Per quanto mi riguarda, gesti come questo devono prevedere l'espulsione dal nostro Paese, ovviamente dopo assolta la pena. Se c'è un problema di legislazione carente in merito bisogna rimediare", proseguiva il comunicato incriminato.

Serracchiani è stata duramente attaccata anche dallo scrittore Roberto Saviano, che su Twitter scrive: "Salvini saluta l'ingresso di Serracchiani nella Lega. Spero la candidi lui: se lo fa ancora il Pd, vuol dire che il Pd è diventato la Lega". A margine delle polemiche, la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ha cercato di spiegare la sua posizione, senza però smentire la dichiarazione: "Non esistono stupri di serie a o serie b. Sono tutti ugualmente atroci. In questo caso all'atrocità si aggiunge rottura patto di accoglienza".