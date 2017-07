Un video non adatto ai deboli di stomaco quello che arriva dal villaggio di Jaitpur nello stato indiano centrale di Madhya Pradesh: mostra alcuni funzionari della Guarda Forestale locale impegnati nella cattura di un pitone di 4,5 metri dalle cui viscere è stata poi estratta una capra. Un gruppo di residenti si era radunato nel villaggio dopo aver scoperto il serpente che divorava il suo enorme spuntino. Quindi l’intervento di alcuni membri dello stesso comune, insieme ad un esperto di rettili, hanno cercato di salvare la capra. Ma quando sono riusciti a liberarla dalle fauci dell’animale, era già morta.

Sebbene il serpente fosse relativamente lento dopo il pasto, i funzionari hanno impiegato diverse ore a recuperarlo, dopo che si era rifugiato in una fossa tra i cespugli. Akhil Baba, esperto di soccorso per i rettili, ha detto: "Era un pitone di 15 piedi (oltre 4,5 metri). Estrarlo da quella fossa tra i cespugli è stato un lavoro difficile, ma siamo riusciti a farlo bene con l'aiuto degli abitanti del villaggio”. Un video ripreso da uno degli abitanti del villaggio mostra il momento in cui la capra viene estratta dallo stomaco del grosso rettile. Rawat Tiwari, un ufficiale della forestale, ha detto: "Abbiamo cercato di salvare la capra ma quando l'abbiamo estratta, era già morta". Il pitone è stato poi rilasciato nella foresta.