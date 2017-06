Dal tramonto a mezzanotte sulla terrazza di della villa dello scrittore Antonio Fogazzaro per godersi le meraviglie del Lago di Lugano, ascoltando un concerto o partecipando a una visita guidata teatralizzata. Per le Sere FAI d'Estate, arriva un ricco programma di appuntamenti che, tra l'altro, permetterà di ammirare il Lago di Lugano sotto il cielo stellato di giugno da Villa Fogazzaro Roi, a Oria di Valsolda in provincia di Como. E così abitare per una notte la casa dove l'autore di "Piccolo mondo antico" trascorreva la stagione estiva.

Torna l'iniziativa "Sere Fai d'Estate", la grande festa dei beni del Fondo Ambiente Italiano giunta alla seconda edizione. In tutta Italia saranno ben diciassette i beni monumentali che parteciperanno all'iniziativa, dal Castello e Parco di Masino a Caravino (TO) al Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi (AG), da Villa Necchi Campiglio a Milano a Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM), aperti straordinariamente in notturna nei fine settimana dal 9 giugno al 2 luglio 2017, dalle 19 alle 24.

60 appuntamenti per le Sere Fai d'Estate.

Oltre 60 gli appuntamenti in calendario, che consentiranno ai visitatori di scoprire i luoghi d'arte e natura della Fondazione in via eccezionale dal tramonto a mezzanotte. Tra le novità i concerti e le performance musicali curate dagli studenti di 12 conservatori italiani (gli istituti di Torino, Cuneo, Alessandria, Milano, Como, Padova, Adria, Frosinone, Latina, Roma, Firenze e Cagliari) che animeranno le notti bianche del Fai con brani classici e moderni in contesti unici, dall'Arena civica accanto alla Palazzina Appiani a Milano al giardino di Villa del Balbianello a Tremezzina (CO), fino alle Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA). Una ricca di selezione di iniziative per poter godere dell'arte e della bellezza italiana sotto le stelle della prossima estate.