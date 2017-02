Sedici bulldog, quattro shiba, tre maltesi e due Chihuahua. In totale 26 cani di età inferiore ai tre mesi, portati illegalmente in Italia dalla Repubblica Ceca per essere venduti. La polizia di Vicenza li ha trovati stipati in condizione pessime in alcune gabbiette, altri erano all’interno di scatoloni di varie misure, tutti in un fuoristrada Nissan con targa ceca. La vettura, con due uomini a bordo (E.W., cittadino slovacco di 51 anni, già con segnalazioni per lo stesso reato, accompagnato da P.D., residente nel Napoletano), è stata fermata dagli agenti per un controllo di routine nella zona ovest della città; è così che gli agenti si sono accorti delle bestioline. Sul mezzo è stato trovato anche un annuncio pronto per essere pubblicato su un noto portale web di commercio tra privati. I due uomini sono stati denunciati per traffico illecito di cani e maltrattamento di animali. Rischiano una condanna da 3 a 18 mesi di reclusione, oltre ad una multa salata. I cagnolini sono stati sequestrati e il veicolo utilizzato per il trasporto è stato sottoposto a fermo.

“Grazie alle forze dell'ordine che, ancora una volta, hanno agito a tutela degli animali – hanno sottolineato i volontari Enpa Vicenza in merito alla vicenda. -. Il traffico di cani di razza è un crimine che va fermato. Questi 26 cuccioli sono stati fortunati, ma molti altri finiscono nel mercato nero o, ancora peggio, non sopravvivono al viaggio. E se esiste questo mercato è perché ancora qualcuno vuole la razza ed è disposto a pagare per averla”. Sarebbero già numerose le richieste di adozione per i cuccioli. “Non abbiamo mai avuto così tante telefonate, messaggi facebook e visite come da questa mattina – spiegano i volontari al Giornale di Vicenza -. Ricordiamo a tutti che oltre a dover rispettare i tempi tecnici del sequestro, di almeno 15 giorni, abbiamo un rifugio pieno di cani meravigliosi che aspettano una famiglia e che meritano lo stesso slancio e lo stesso interesse di un cucciolo di ‘razza’”.