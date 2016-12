Una anziana signora che non ricordava il suo nome né alcuna informazione per farsi identificare è stata ritrovata dai suoi familiari grazie a Facebook, dove un post dell’Associazione Malati di Alzheimer è stato condiviso migliaia di volte fino a quando ha raggiunto proprio i parenti della signora. Si trattava di una donna torinese di settantacinque anni che, senza memoria, è rimasta per una settimana al pronto soccorso di Chieri senza sapere chi fosse. La donna non ha saputo dire ai medici il suo nome o quello di qualche parente e per questo, mentre l’ospedale ha contattato i carabinieri, l’Associazione Malati di Alzheimer ha pensato di scattare una foto all’anziana e di pubblicarla sulla loro pagina Facebook con il seguente messaggio: “Questa signora è ricoverata da una settimana al pronto soccorso di Chieri. Ha perso la memoria, se qualcuno la riconosce può comunicarlo ai carabinieri”.

Il post diventato virale – Il potere del social network ha poi fatto il resto. In poche ore il post è diventato virale e ha appunto raggiunto la famiglia della paziente. “Buongiorno a tutti, sono il nipote e grazie a questo post abbiamo trovato la zia che era scomparsa da giorni. Solo grazie a tutte le condivisioni su questa pagina è stato possibile ritrovarla. Grazie a tutti”, ha scritto oggi il familiare della signora.