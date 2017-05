Si era finta una normale fedele e aveva anche seguito quasi l'intera messa del tardo pomeriggio in chiesa ma il suo intento era tutt'altro. Quando è arrivato il momento dell'eucarestia, infatti, ha approfittato del momento in cui le altre fedeli di mettevano in coda e le ha derubate prelevando quanto trovato dalle borse. È la singolare impresa di una quarantene veneta arrestata nei giorni scorsi dai carabinieri che avevano approntato dei controlli proprio all'esterno dell'edificio religioso dopo diverse segnalazioni su sparizioni durante le messe.

L'episodio è accaduto a Fossò, nella città metropolitana di Venezia, dove la donna, come racconta il quotidiano locale Nuova Venezia, invece di alzarsi per andare verso l'altare come facevano le altre fedeli, è rimasta seduta il tempo necessario per arraffare quanto poteva prima di uscire e cercare di dileguarsi. Per sua sfortuna però ha trovato i militari dell'arma che l'hanno arrestata in flagranza di reato e ora dovrà rispondere dell'accusa di furto aggravato.