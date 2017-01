Volevano realizzare un portfolio da presentare ad un corso di fotografia per questo avevano anche affittato una macchina fotografica professionale ma la scelta del luogo dove scattare la foto si è rivelata fatale per due adolescenti indiani. I due ragazzi, il 16enne Yash Kumar e il 14 enne Shubham, sono morti dopo essere stati travolti da un treno in transito mentre erano in posa per un selfie sui binari nei pressi della stazione ferroviaria di Anand Vihar, a New Delhi.

Secondo quanto riferisce oggi il quotidiano The Times of India, l’incidente è avvenuto sabato pomeriggio, quando i due, insieme ad altri cinque amici, sono andati sui binari della ferrovia nella zona orientale della capitale per cercare lo scatto giusto e più suggestivo. Il gruppo aveva scelto un posto tra due binari per fotografarsi con lo sfondo di un treno in arrivo. Erano così assorti dallo scatto che quando si sono scostati per evitare il treno in arrivo non hanno notato che un altro convoglio ferroviario stava giungendo dalla direzione opposta. È stato un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai due ragazzi. I due sono morti sul colpo sotto gli occhi atterriti dei restanti membri del gruppo che invece sono usciti illesi dall'incidente per essersi spostati in tempo.