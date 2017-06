Si sono introdotti tra le macerie dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), sepolto da una valanga il 18 gennaio, per scattare delle foto. Per questo motivo un gruppo di persone è stato denunciato per "turismo macabro" dal tecnico comunale Enrico Colangeli, peraltro indagato nell’inchiesta aperta dalla Procura di Pescara e nominato custode giudiziale dell’area posta sotto sequestro. Tra le macerie erano presenti anche due bambini e un uomo sanguinante dalla testa, probabilmente feritosi tra le rovine. Alcune delle persone denunciate sono state identificate attraverso i numeri di targa delle vetture parcheggiate al di là dei nastri che recintano l’area sotto sequestro. Nell’ambito della stessa denuncia, viene evidenziato come alcune persone hanno postato su Facebook fotografie scattate nei pressi del sito sotto sequestro.

Roventi le polemiche dei familiari delle 29 vittime della tragedia. "Basta foto con le macerie, non si rispetta il nostro dolore". Alcuni si dicono anche pronti a fare ronde per evitare questa forma di sciacallaggio. "E' tutto sotto controllo, l'area è stata sequestrata – risponde dalle pagine de Il Corriere della Sera il sostituto procuratore di Pescara Andrea Papalia. – So delle preoccupazioni manifestate, ma non abbiamo riscontri. L'area è di competenza della polizia e c'è un custode giudiziale", spiega con riferimento a Colangeli. Va detto che i legali di quest’ultimo hanno chiesto la revoca del provvedimento a causa dell'ineseguibilità del compito affidatogli.