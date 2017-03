Picchiata dalle compagne perché troppo brava a scuola. Un nuovo caso di bullismo arriva da Osimo, in provincia di Ancona, dove una ragazzina di appena 13 anni che frequenta una terza media è finita all’ospedale in seguito ad una caduta rovinosa a terra causata da alcune compagne che l'hanno accusata- testualmente – di essere secchiona. Le giovani compagne, probabilmente invidiose del rendimento scolastico della ragazzina, hanno deciso di prendersela con lei ed utilizzare le maniere forti. A subire violenza dei bulli è stato però anche un bambino di otto anni, che a gennaio scorso in una scuola elementare è stato preso di mira da alcuni coetanei che gli hanno rotto gli occhiali.

Giovane studente minacciato con un coltello.

E sempre nella stessa città nelle scorse settimane un ragazzino di 15 anni è stato denunciato dai carabinieri: stando a quanto appurato dai militari, il ragazzo avrebbe importunato pesantemente a più riprese un suo coetaneo. Tale comportamento si sarebbe verificato in più occasioni già a partire dal novembre del 2016, quando avrebbe avuto inizio una vera e propria persecuzione di un gruppo di studenti nei confronti della vittima in questione: stando a quanto riportano i quotidiani locali in un caso il giovane, solitamente bersagliato a bordo degli autobus della linea Macerata – Osimo, sarebbe stato persino minacciato con un coltello. Per la vittima delle continue molestie, talvolta sfociate in vere e proprie violenze, il susseguirsi quotidiano di abusi si è rivelato insostenibile, tanto da indurlo giustamente a raccontare quanto successo ai propri genitori, i quali non hanno certo perso tempo a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine: il bullo che aveva estratto la lama è stato così accusato di minacce, molestie e porto illegale di arma da taglio.