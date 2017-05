"Alla sua età, signorina, non ha nulla di cui preoccuparsi, non le verrà certamente un cancro". Era stata questa la frase del medico di fiducia di Deanna Wilson, una sarta di 35 anni scozzese. Parole che però si sono rivelate profondamente sbagliate: alla donna, infatti, è stato poco dopo diagnosticato un tumore al seno che si è diffuso in altri organi e oggi l'ha ridotta a una malata terminale, con appena sei mesi di vita davanti a sé e nessuna prospettiva per il futuro. La donna un giorno si accorse di avere un nodulo al seno così, come da prassi in questi casi, decise di recarsi dal suo medico. L'uomo, dopo una visita sommaria, le disse che alla sua giovane età era inutile preoccuparsi, rifiutandosi di effettuare una richiesta per una visita specialistica.

Ebbene, quella diagnosi frettolosa del medico si è rivelata completamente sbagliata. Qualche mese più tardi, notando che il nodulo si era ingrossato, Deanna decise di sottoporsi a una visita specialistica privata dalla quale emerse che sì, effettivamente qualcosa non andava: aveva un cancro al seno. Le cellule tumorali si sono diffuse anche al fegato e alle ossa e oggi le lasciano solo pochi altri mesi di vita. Deanna ha comunque deciso di raccontare la sua storia ai tabloid inglesi nella speranza che altre ragazze non commettano il suo errore e non credano di essere troppo giovani per ammalarsi.