Terribile episodio di violenza in una chiesa brasiliana durante la celebrazione di un matrimonio religioso nella città di Limoeiro de Anadia, nello stato di Agreste, nel Nord Est del Paese sudamericano. Un uomo in maglietta e jeans, che evidentemente non era tra gli invitati alle nozze, è entrato in chiesa seguendo i due sposi che si incamminavano verso l'altare e quando è arrivato all'altezza dei banchi dove erano seduti gli invitati ha estratto una pistola che aveva nei pantaloni e ha fatto fuoco. L'intera scena, avvenuta nel pomeriggio di sabato scorso, è stata ripresa in un video da una telecamera che in quel momento stava immortalando l'entrata degli sposi in chiesa e che invece si è ritrovata a filmare la brutale aggressione armata.

A terra sono rimaste due persone, fortunatamente nessuna delle due uccise ma entrambe gravemente ferite. Si tratta del 62enne Cicero Barbosa Da Silva, e di suo figlio Edmilson Bezerra da Silva, di 37 anni. Come spiegano i giornali locali, proprio loro erano i bersagli designati dall'uomo che dopo la sparatoria si è allontanato con tutta tranquillità dalla chiesa mentre attorno a lui si vedevano scene di panico e gente che scappava terrorizzata. Padre e figlio colpiti invece sono stati portati in ospedale dove sono stati operati d'urgenza. Secondo i media locali, l'aggressore, identificato solo con il nome Betinho, avrebbe agito per vendetta per una vecchia vicenda di conflitti tra le due famiglie. Al momento si è dato alla fuga ed è ricercato.