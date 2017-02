Era stato licenziato appena cinque giorni fa, a poco più di due anni dalla pensione, a causa dell'esternalizzazione del servizio. Per Angelo Stanzani, operaio della Segafredo, una vera e propria doccia fredda quando iniziava a intravedere il più che meritato riposo dopo una vita di lavoro. Il licenziamento l'avrebbe costretto a una vita da esodato, come le migliaia di persone senza lavoro, senza pensione e troppo "anziane" per poter cercare un nuovo impiego. Invece per il dipendente del colosso del caffè si sono mobilitati i suoi colleghi, tanto che i dirigenti dell'azienda hanno deciso che annulleranno la procedura di licenziamento "in occasione della convocazione all'ispettorato territoriale del lavoro".

I colleghi dell'operaio: "Sciopero a oltranza"

E' stata la Flai Cgil a segnalare per prima quanto stava accadendo a Stanzani, denunciano l'indisponibilità dei dirigenti Segafredo a discutere soluzioni alternative al licenziamento. E' stato grazie al colleghi dell'operaio, addetto alla manutenzione delle macchine, che la società è stata costretta a fare un passo indietro: i lavoratori avevano infatti indetto uno "sciopero a oltranza". "Il licenziamento di Stanzani a soli due anni dalla pensione è un'ulteriore dimostrazione dell'imbarbarimento del lavoro cui siamo arrivati", spiegava alcuni giorni fa il segretario della Flai-Cgil di Bologna, Vincenzo Grimaldi. A difesa dell'operaio si era mobilitato anche il Movimento 5 Stelle, che aveva chiesto l'intervento del governatore Stefano Bonaccini.

L'operaio licenziato a soli due anni dalla pensione.

Le proteste generate dalla decisione di Segafredo di licenziare Stanzani ha convinto la società a tornare sui suoi passi e annullare il licenziamento: determinante è stata la mobilitazione dei colleghi del lavoratore, che di concerto con il sindacato avevano preparato un pacchetto di venti ore di sciopero, misura che avrebbe arrecato mancati guadagni importanti al colosso del caffè, che è stato costretto ad annullare il "taglio" del personale: "La lotta paga – ha commentato il segretario della Flai Cgil – ma siamo soddisfatti anche perché ora si aprirà un tavolo sul piano industriale e il modello organizzativo, di cui fa parte a tutti gli effetti anche la manutenzione".