Ancora un sospetto caso di Blue Whale e ancora una volta la segnalazione arriva dall'Italia, dove si stanno moltiplicando dal nord al sud gli episodi in cui degli adolescenti sono protagonisti di atti di autolesionismo pur di rispettare le folli regole del gioco della "Balena blu".

Un nuovo caso è stato segnalato a Molfetta, in Puglia, dove un ragazzo di 17 anni è stato salvato dai carabinieri mentre, seduto sui binari, attendeva l'arrivo di un treno. Bloccato in uno stato di incoscienza, l'adolescente è stato trovato con svariati tagli sulle braccia, sulle mani e sulla fronte, alcuni dei quali ancora sanguinanti: indizi tipici che fanno pensare agli ordini perversi che i "curatori" impartiscono agli adolescenti che si fanno convincere a portare fino in fondo il gioco della balena.

Nonostante le richieste dei militari di allontanarsi dai binari il ragazzo ha insistito per rimanerci. I carabinieri così, dopo aver visto il treno che in lontananza si avvicinava, hanno scavalcato la recinzione e portato via il giovane con la forza. Il 17enne, interrogato subito dopo, non ha voluto fornire spiegazioni per quello che stava facendo. Solo più tardi, confidandosi con la madre, ha raccontato di essere stato recentemente al cinema per vedere un film horror e di aver iniziato a camminare lungo la strada ferrata sin dalle 4 del mattino: dettagli che inducono a ritenere che stesse partecipando proprio al Blue Whale.

Il 17enne è stato accompagnato all'ospedale di Bari, mentre tutti i suoi mezzi di comunicazione elettronici, dallo smartphone ai dischi rigidi dei computer, sono stati sequestrati. Gli inquirenti tenteranno di risalire ai responsabili del plagio e di individuare eventuali altri soggetti a rischio. I carabinieri, coordinati dalla procura per i minori di Bari, indagano per istigazione al suicidio aggravata.