in foto: immagine di repertorio

Due persone sono state denunciate a Vittoria, nel Ragusano, per truffa e circonvenzione di incapace. Si tratta di un avvocato del posto, il cinquantaseienne M.R., e della moglie S.G., che si fingeva medium. I due avrebbero organizzato delle “sedute spiritiche” condite con nomi e indicazioni che provenivano dalle anime dei defunti per ottenere 500.000 euro, tra case e contanti, da un anziano vedovo. La truffa è venuta alla luce grazie alla denuncia di uno dei parenti della vittima, da cui aveva ricevuto delle lettere con cui faceva sapere che dopo anni di pressioni si sarebbe reso conto di avere regalato all’avvocato e alla moglie ingenti somme di denaro e anche quattro appartamenti. Da quanto è emerso, nel corso delle sedute spiritiche la finta medium faceva credere di essere in contatto con i defunti cari all'uomo che faceva “parlare” spingendo l’anziano a donare loro soldi e beni. Per la vittima erano i suoi cari, insomma, a suggerirgli di regalare alla coppia di truffatori soldi e case perché erano loro i nuovi “nipoti” e che quelli veri non avevano bisogno di nulla. “Ciao carissimi sono… – qui la truffatrice faceva il nome di una parente defunta -, … lui è proprio un ragazzo d'oro ve ne state accorgendo e ancora non è successo quasi niente! Certo già 300.000 non ce li ha più, a questi se ne aggiungono altri 200.000 circa che vi darà in seguito! Certo, a poco a poco capirà o meglio gli faremo capire cosa fare. Per ora prendetevi questi, al resto si vedrà dopo”.

L'anziano è caduto nella trappola dei due truffatori – La coppia di truffatori avrebbe invitato l’anziano a comprare anche una nuova cucina e addirittura gli avrebbero detto che la volontà dei suoi cari defunti era di adottarli: “Dio vuole così e così sarà! È scritto”. Il povero anziano, credendo di compiere la volontà dei suoi cari, avrebbe dilapidato l'intero patrimonio. Dalla perquisizione dello studio del professionista, già noto alla Guardia di Finanza in quanto era stato denunciato a seguito di una verifica fiscale, sono emersi fogli manoscritti contenenti indicazioni e consigli su chi e come regalare gli averi.