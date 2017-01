Sebastian è un bambino nato il 23 dicembre del 2015 con un grave problema cardiaco congenito che lo ha costretto a trascorrere i primi quattro mesi e mezzo della sua vita in ospedale. Ma subito il piccolo ha dimostrato di essere un vero guerriero. A raccontare la sua storia sono i suoi genitori, Lauren Hammett e George Leade, giovane coppia britannica. Come praticamente tutte le coppie che aspettano un bambino, anche loro due erano emozionati quando avrebbero potuto conoscere il sesso del figlio: “Sarà un maschietto o una femminuccia?”, si chiedeva la mamma, per poi scoprire però che quell’informazione improvvisamente avrebbe avuto poca importanza.

Lauren infatti, oltre a sapere di aspettare un maschietto, ha anche saputo del problema cardiaco di suo figlio. Al piccolo, quando era ancora nel grembo della madre, è stata diagnosticata la sindrome del cuore sinistro ipoplastico, una cardiopatia congenita che rappresenta la più comune causa di morte per anomalie cardiache nel primo mese di vita. Praticamente il bambino può contare solo su mezzo cuore.

I medici sono stati chiari con i genitori sin da subito e hanno spiegato loro che la vita del bambino sarebbe stata diversa e difficile. Il piccolo non potrà fare sport, ad esempio, né volare in aereo. Ma ora Sebastian ha 13 mesi e ha già superato dei difficilissimi interventi a cuore aperto. Fino a questo momento, tutto sta andando bene. I genitori del piccolo hanno voluto raccontare la loro storia – per Sebastian è stata creata anche una pagina Facebook – soprattutto per sensibilizzare le altre persone su dei problemi così gravi e spesso poco conosciuti. E hanno detto di aver deciso di vivere la loro vita giorno per giorno, senza fare programmi a lunga scadenza e accontentandosi delle piccole cose con il loro bambino.