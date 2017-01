L'approccio all'arte e al riconoscimento del valore di chi ogni giorno lavora per realizzarla in Norvegia è completamente differente da quanto accade in Italia. Nel nostro paese ogni giorno gli artisti si vedono costretti a classificare come hobby le loro attitudini e a considerare superflue le proprie competenze. Non è un caso se si comincia a parlare anche di ‘fuga dei creativi' oltre della già conclamata ‘fuga dei cervelli', e pare valga proprio la pena migrare in Norvegia. Qui se hai un progetto valido puoi sfruttare possibilità concrete di ottenere fondi.

Il paradosso: l'Italia detiene i due terzi del patrimonio artistico mondiale ma i creativi fuggono.

Nonostante l’Italia detenga i due terzi del patrimonio artistico mondiale, sono sempre di più i creativi che preferiscono pianificare il proprio destino lavorativo altrove. La Norvegia è il posto ideale, poiché è il paese dove maggiormente si assiste ad un notevole supporto finanziario e alla valorizzazione delle attività artistiche e culturali. A disposizione degli artisti laboratori e atelier, al centro di tutto la filosofia della condivisione. Si possono ottenere fondi dalle arti visive finanche a quelle performative come danza, teatro, musica e cinema. Molto importante finanziare proprio quelle arti, più di nicchia, che non avendo riscontro da parte del grande pubblico smetterebbero di esistere senza il sostegno dei finanziamenti pubblici.

In Norvegia puoi anche chiedere finanziamenti per studiare.

Non è esente dalla possibilità di finanziamenti il settore istruzione. Per molti è una necessità formarsi prima di lanciarsi in un determinato campo artistico o in un altro. In Norvegia si possono chiedere prestiti per esigenze di studio, spesso concesso fino al conseguimento della seconda laurea. In Italia gli artisti seguono tutt'altro excursus, quello delle conoscenze e delle famiglie ben consolidate nel mondo dell'arte. Davvero scarse le possibilità per chi non può permettersi di studiare o di andare alla ricerca del proprio percorso.