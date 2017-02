Innervosito dal pianto del figlioletto di pochi mesi, lo ha scosso in maniera brutale causandogli danni permanenti al cervello. Per questo un padre britannico di 31 anni è finito sotto processo in Inghilterra con l'accusa di violenza su minore ma lui si difende dicendo che non lo ha fatto apposta. L'uomo di Walton, Zsolt Lakatos, ha ammesso di aver scosso in modo violento il piccolo in almeno due occasioni ma davanti al giudice del tribunale di Liverpool ha sottolineato che non aveva alcuna intenzione di causare gravi danni al figlioletto di appena quattro mesi.

Come accertato dalle perizie mediche del tribunale, il comportamento del genitore però è costato al piccolo lesioni permanenti al cervello e il bimbo avrà bisogno di cure infermieristiche per il resto della sua vita. Gli esami inoltre hanno rilevato come il piccolo avesse subito una recente frattura alla sua tibia destra e aveva quattro fratture costali risalenti a un incidente precedente. Il padre interrogato inizialmente aveva rigettato le accuse poi ha ammesso davanti agli inquirenti di aver scosso il bambino con vigore "in un momento di frustrazione". A suo carico però c'è un'altra condanna lieve lievi avuta in precedenza per lesioni personali gravi.