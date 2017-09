Il Miur ha stabilito un bonus di 340 euro per i ragazzi che si sono diplomati nell'anno scolastico 2016/2017, ottenendo un punteggio di 100 e lode, il massimo, sia nelle scuole paritarie sia nelle statali. Ieri, 26 settembre, il decreto ministeriale numero n.956, è stato annunciato da Viale Trastevere. La somma destinata agli allievi più bravi per acquistare libri, sussidi didattici, testi universitari e abbonamenti a riviste di studio, non è stata mai così bassa.

Ma nel decreto ministeriale si precisa come la misura è stata pensata come "una tantum". Tradotto: non è detto che possa essere prevista anche per i primi della classe della prossima tornata di diplomi del 2018. Secondo i dati del ministero dell'Istruzione i beneficiari del premio sarebbero 5494, provenienti per la maggior parte al Meridione: i secchioni si sono diplomati in Puglia (944), seguiti da Campania (802) e Sicilia (516). L'ammontare complessivo della somma stanziata dal ministero è di quasi 2,3 milioni di euro.

Ma se paragoniamo queste cifre al 2007, anno in cui fu lanciato per la prima volta il programma di "valorizzazione delle eccellenze", notiamo che l'importo del bonus destinato agli studenti modello è stato tagliato più della metà: nel 2007 per ogni ragazzo che avesse ottenuto il massimo dei voti alla maturità erano garantiti 1000 euro. Ma il bonus per i cervelloni era stato già ridotto un anno fa: nel 2016 l'incentivo per gli studenti più meritevoli era stato ridotto a 370 euro. E questo, come sottolineava il sito Skuola.net, era anche una conseguenza dell'aumento di "lodi" che fioccavano nelle commissioni. Già l'anno scorso il numero degli studenti diplomati con il massimo dei voti è aumento: si è passati da 3.986 ai 5.133 studenti.