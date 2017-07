Buone notizie in arrivo per tutti gli insegnanti della scuola secondaria italiana in attesa dell'assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico 2017/2018. Oggi, 21 luglio, con un giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista, saranno pubblicati online tutti i dettagli sui trasferimenti dei docenti, che questo pomeriggio potranno visualizzare online il file con tutte le informazioni necessarie rilasciate dal Ministero dell'Istruzione, che ha già provveduto a recapitarle ai vari istituti attraverso la propria rete intranet. Tutti gli interessati riceveranno dallo stesso Miur una e-mail al proprio indirizzo di posta elettronica attraverso la quale verrà indicata la nuova sede di servizio.

In poche parole, oggi gli insegnanti interessati potranno conoscere l'esito della richiesta avanzata di trasferimento o di passaggio di cattedra. Anche su Instanze Online, del sistema Polis, che permette di effettuare in modalità digitale la presentazione delle domande connesse ai principali procedimenti amministrativi, ci si potrà collegare con le proprie credenziali e consultare l'avviso con il quale si rende noto l'istituto nel quale lavoreranno il prossimo anno. Per saperlo in anteprima, basta accedere a Istanze Online come se si dovesse compilare la domanda di assegnazione provvisoria. Si ricorda che questa funzione è al momento disponibile solo per infanzia e primaria. Poi, bisogna cliccare all'interno della sezione in cui sono raccolti i propri dati anagrafici, inclusa la titolarità. Se non notate niente di nuovo, non disperate, perché è probabile che i dati non siano ancora stati caricati e quindi non è detto che la richiesta non sia andata a buon fine.